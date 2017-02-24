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Antarktika'ya üs için ilk ekip yola çıktı

Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Özlü, "Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan 9 kişilik ilk ekip bugün yola çıktı" dedi.

24.02.2017 - 17:22
  1. Haberler
  2. Teknoloji

türkiye

Özlü, yazılı açıklamasında, ilgili kanun tasarısının TBMM Genel Kurulunda kabulünün ardından Antarktika'ya kurulacak bilim üssü için oluşturulan ilk ekibin bugün yola çıktığını bildirdi.

FİZİBİLİTE ÇALIŞMASI BAŞLAYACAK

Özlü, 9 kişiden oluşan teknik heyetin önce hava yolu ile Arjantin'e gideceğini belirterek, "Heyet daha sonra oradan kiralanan buzkıran gemisi ile deniz yoluyla Antarktika kıtasına geçecek. Araştırma ekibi Antarktika'da Türkiye'nin kuracağı bilim üssü için fizibilite çalışmalarına başlayacak. Bilimsel araştırmalar da yapacak olan heyet, nisan ayının ilk haftasında yurda dönecek." ifadelerini kullandı.

Fizibilite çalışmaları için hava şartlarının uygun olduğu kasım ayında daha geniş bir heyetin yeniden Antarktika'ya gideceğini kaydeden Özlü, kutup çalışmaları kapsamında "Türkiye Kutup Araştırmaları Merkezi"nin kurulması çalışmalarının sürdüğünü aktardı.

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