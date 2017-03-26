Antartika üzerinden kuzey ışıklarının görüntüsü kaydedildi

Kuzey enlemlerinde 'Aurora Borealis' olarak bilinen kuzey ışıkları genellikle gece gözlemlenerek muhteşem görüntüler oluşturmaya devam ediyor.

KUZEY IŞIKLARINI VİDEOYA KAYDETTİ

Yeni Zelanda'da ''Işıklara Yolculuk'' isimli tarifeli uçak turu yolculara kutup ışıklarını gökyüzünden izleme fırsatı sundu.

Uçaktaki yolcular Yeni Zelanda'nın Dunedin kentinden havalanan uçaktan kutup ışıklarının (aurora australis) fotoğraflarını çekti.

Antartika üzerinden kuzey ışıklarının görüntüsü İZLE

KUTUP IŞIKLARINI YAKINDAN GÖZLEMLEDİLER

21 Mart günü gerçekleşen ve 7 saat süren uçak turunda yolcular ekinoks gününün de avantajı ile beraber kutup ışıklarını yakından gözlemledi.

Tur organizatörü Ian Griffin uçuş rotasının zigzag şeklinde ilerlediğini ve bu sayede yolcuların kutup ışıklarını en iyi haliyle görebildiklerini belirtti.

ÇIPLAK GÖZLE BİLE İZLENEN GÜZEL BİR GÖRÜNTÜ

Nick Wong adlı bir yolcu, "Çıplak gözle bile bu kadar güzel bir görüntü görebileceğimizi düşünmemiştik." diye konuştu.