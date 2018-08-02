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Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

Bilim insanları, Antartika'da buz örtüsünün altında sıra dağların ayırdığı dev buzul vadileri keşfetti.

AA | 02.08.2018 - 02:20..
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Avrupa Uzay Ajansının (ESA) Polar GAP Projesi kapsamında çalışmalar yürüten uluslararası araştırma ekibi, havadan yaptıkları yeraltı radar ölçümlerinde Antartika'nın batısında buz örtüsü altında kuzey-güney yönlü sıradağların ayırdığı 3 büyük buzul vadisinin varlığını tespit etti.

Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

KEŞFEDİLEN 3 BÜYÜK VADİ

"Foundation Yarığı" adı verilen en büyük vadinin 35 kilometre genişliğinde ve 350 kilometre uzunluğunda, "Patuxent Yarığı" adı verilen ikinci vadinin 15 kilometre genişliğinde ve 300 kilometre uzunluğunda, "Offset Rift Havzası" olarak adlandırılan üçüncü vadinin 30 kilometre genişliğinde ve 150 kilometre uzunluğunda olduğu belirtildi.

Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

Bilim adamları, söz konusu vadilerin erime halinde kıtanın merkezindeki buzulların kıyıya kaydırarak, buz kaybını hızlandırabileceği uyarısında bulundu.

Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

Yeraltı radar uydularının, Dünya'nın yörüngesindeki eksen eğikliği nedeniyle Antartika'yı görüş alanına alamadığından, bugüne dek kıtanın buz örtüsünün altını ve temel kaya yapısını detaylı şekilde inceleme olanağı olmamıştı. Polar GAP projesi, bu konudaki bilgi eksikliğini gidermeyi amaçlıyor.

Araştırmanın sonuçları "Geophysical Research Letters" dergisinde yayımlandı.

Antartika'da gizli dağlar ve vadiler keşfedildi

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