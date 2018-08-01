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Antep savunması'nın dört mevsimi müzede yaşatılacak

Gaziantep halkının Kurtuluş Savaşı'nda verdiği destansı mücadelenin dört mevsimi, yapımı süren Panorama 25 Aralık Müzesi'nde 360 derecelik yağlı boya tablo ile anlatılacak.

AA | 01.08.2018 - 11:35..
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  2. Kültür Sanat

Anadolu'da milli mücadelenin meşalesini yakan Anteplilerin sergilediği kahramanlığı ölümsüzleştirecek, milli mücadele ruhunu geleceğe taşıyacak Panorama 25 Aralık Müzesi'nin kaba inşaatı tamamlandı.

Antep savunmasının 12 metre yüksekliğinde, 120 metre uzunluğunda panaromik yağlı boya resimlerle anlatılacağı müzede ayrıca diorama ve sosyal donatılardan oluşan bölümler yer alacak.

Gaziantep'in yaşadığı zulmün ve gösterdiği kahramanlığın sergilemesinin yanı sıra sanatsal bir değere sahip olması hedeflenen panoramanın içi, yağlı boya tekniğiyle yapılacak.

Antep savunması'nın dört mevsimi müzede yaşatılacak

PANAROMA SAHNESİ

12 dönüm üzerinde kurulacak müzenin, kademeli geçişlerle bin 133 metrekare maket alanı, 32 metre çapıyla adeta o günleri yaşatması hedefleniyor.

Panoramaya giriş, Gaziantep'in Kurtuluş Savaşı'nda da etkili bir rol üstlendiği mağara ve livaslarla sağlanacak ve panoramaya ulaşana dek, hazırlık bölümüyle görsel ve işitsel anlatım teknikleriyle panorama sahnesine hazırlayacak.

Antep savunması'nın dört mevsimi müzede yaşatılacak

25 ARALIK'TA HAZI OLACAK

Ünlü Rus ressam Aleksander Samsonov tarafından Panorama 25 Aralık Müzesi'nde yer alacak yağlı boya görsellerine yönelik çalışmaları devam ediyor. Müze, kentin düşman işgalinden kurtuluşunun 97’nci yıl dönümü olan 25 Aralık 2018’de tamamlanacak.

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