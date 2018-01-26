Antep’in hamamları değil, mutfağı

ENSONHABER.COM/Selen Kaldırım

Dünya üzerinde seyahat eden kişi sayısı 1 milyarı aşarken, yapılan bazı araştırmalar seyahat planlarını belirlemede yemek kültürünün %50’nin üzerinde belirleyici olduğunu gösteriyor.

GAZİANTEP MUTFAĞI

Anadolu’nun karış karış gezmeyi beklediğiniz rotasını sizler için derledik.

Muhteşem mutfaklarını soframıza taşıyan lezzet yolculuğunuzun durağı: Gaziantep.

200’ü aşkın çeşit yemek çeşidiyle dünya mutfağında yerini alan Antep, daracık sokakların arasından yükselen yemek kokularıyla oldukça ünlü.

UNESCO DA ANLADI

İpek Yolu’na olan coğrafi konumu dolayısıyla baharat tüccarlarının uğrak alanı olması, baharatlarla harmanlanan onlarca çeşit lezzetin ortaya çıkmasında etkili oldu.

Öyle ki; bu zengin yemek kültürü UNESCO tarafından taçlandırılarak, gastronomi dalında ‘’Yaratıcı Şehirler’’lerden(9) biri unvanını aldı.

30 YEMEK İÇİN TAPU

Bunun yanında Anadolu Mutfağını Koruma, Araştırma ve Geliştirme Derneği de Türkiye’de bir ilke imza atarak, Gaziantep mutfak kültürüne ait 30 ayrı yemeğin tapusunu çıkardı.

“Dünya Gastronomi Kenti” olarak tescillenen Gaziantep, günümüzde yemek kültürünün yıldız şehri olarak milyonları ağırlıyor.

YÖRESEL LEZZETLER

Küşlemesinden Alinazik kebabına, yuvalamasından lahmacununa ve tıkansanız da yemeden masadan kalkmayacağınız baklavasından katmerine kadar mide fesadı geçirme riskinizi artıracağınız şehre hoş geldiniz.

GECE UÇUN, GÜN BOYU TIKININ

Gaziantep günün her saati için ayrı bir lezzete sahip. Günü öldürmeden sabaha karşı şehre varmanız, gece ziyafetini kaçırmamak açısından oldukça önemli.

Gece uçuşu yorgunluğunuzu, sabahın ilk ışıklarıyla açılan restoranların birinde, ‘’Beyran’’ çorbasıyla üzerinizden atın. Gaziantep‘te sabah beyrancısı ve gece beyrancısı ayrımı bile var. 'Metanet', sabah erken saatlerde içilen beyran konusunda şehrin en bilinen yeri.

TOSTÇU EROL

Sabah sabah daha hafif bir şeyler isteyenler için önerimiz, Şahinbey ilçesi Bey Mahallesi'nde bulunan küçük dükkanında yaptığı tostlarıyla fenomen: Tostçu Erol.

Samimiyeti ve doğal çalışma ortamıyla, kendine hayran bir kitleye sahip bu tostçuya uğramadan dönerseniz ayıp olur.

‘’Antep’e gelmişim tost mu yiyeceğim’’ diyenleri de düşündük. Sabahın dördü, beşi farketmez; Ciğerci Ali Haydar Usta’ya bir uğrayın.

İMAM ÇAĞDAŞ’TA KEBAP

Denemeye günü yetiştiremeyeceğiniz çeşitteki yemeklerden seçiminizi kolayca yapabilmeniz için biraz yardımcı olalım.

Gastronomi yolculuğunuza birbirinden lezzetli kebaplardan başlayabilirsiniz. Gaziantep’in en eski kebap ve baklavacısı İmam Çağdaş, şehrin en tanınmışlarından biri. Kebap ve baklava konusunda da oldukça da iyi.

Gaziantep’te Karşıyaka merkez ve Metro olmak üzere iki şubeyle turist akınına uğrayan bir diğer meşhur kebapçı ise Halil Usta. Bu iki dev kebapçı için tercihi size bırakıyoruz.

KOÇAK KARDEŞLERDE BAKLAVA

Yemeye doyamayacağınız bu yerel lezzetleri, taş fırınlarda pişirilerek doğal şeker şerbetiyle tatlandırılan fıstık dolu ‘’Koçak Baklava’’yla zirvede bırakarak bir soda söyleyin.

KAHVESİZ OLMAZ

Gaziantep Bakırcılar Çarşısı’nda bulunan ‘Tahmis Kahvesi’nde, çitlembik çekirdeklerinin kavrulup, öğütülerek usülünce pişirilen Menengiç kahvesini içmeden de gitmek olmaz.

Anadolu kültürünü buram buram yaşatacak bu kahvehane deneyimini mutlaka yaşayın.