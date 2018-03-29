Antibiyotik kullanımı kadınların ömrünü kısaltıyor

Sürekli antibiyotik kullanmak insan bedeni için sağlıklı bir durum değil. Bir süre sonra insan bedeni, artan antibiyotik direnciyke mücadele etmek zorunda kalıyor. Hatta kişi hastalansa bile kullandığı antibiyotik bir işe yaramamaya başlıyor.

BELİRLENEN DOZDA KULLANILAN ANTİBİYOTİKLER ZARAR VERMİYOR

Merkezi Los Angeles'ta bulunan Amerikan Kalp Derneği, antibiyotiklerle ilgili bir araştırma yaptı. Araştırmada antibiyotiklerin gerekli dozda kullanılması gerektiği ve fazla kullanılan antibiyotiklerin zarar verdiği belirtildi.

KRONİK VE KALP HASTALIKLARINA YAKALANILABİLİR

Araştırmanın yazarlarından Lu Qi, konuyla ilgili olarak, "Antibiyotik kullanımı bağırsak mikrobiyomunu ve dengesini tamamen bozuyor. Bu ilaçların kronik hastalıkları ve ölümü nasıl etkilediği de açıkça araştırmalarda ortaya koyuluyor." diye konuştu.

ÖLÜM RİSKİNDE YÜZDE 27'LİK ARTIŞ YAŞANDI

2004- 2012 yılları arasında 37 bin kadın üzerinde bir araştırma yapıldı. Bu araştırmanın başında seçilen kadınların kalp ve kanser riski bulunmuyordu. Ancak 2 ay gibi uzun süre antibiyotik içen kadınların ölüm riskinin yüzde 27 gibi bir oranla arttığı görüldü. Ayrıca bu kişilerin kalp hastalıkları ise yüzde 58 oranında arttı.