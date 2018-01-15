Antibiyotik nedir

Hastalıklara karşı oldukça önemli bir tedavi etkeni olan antibiyotikler, Bakteriyel temelli hastalıkların iyileştirilmesi için kullanılır. Aslen kimyasal madde olan bu ilaçlar, bakterilerin çoğalmasını önlemekte ve onları öldürmektedir.

ANTİBİYORİK KULLANIMI NE KADAR DOĞRU

Antibiyotiğin kelime anlam “hayata karşı” demektir. Günlük hayatımızda insan yaşamı için oldukça kolaylaştırıcı bir unsur olan antibiyotikler, hemen hemen her hastalıkta kullanılmaktadır. Peki ama ya antibiyotiğin kelime anlamı gibi gerçekten de misyonu "hayata karşı" ise ?

ANTİBİYOTİĞİN ZARARLARI

Antibiyotik kullanımı esasında zararlı olup, vücuda fazlaca olumsuz etkileri bulunmaktadır. Böbrek veya karaciğer yetmezliği ile obezite bunlardan sadece bazılarıyken, en kötü ihtimalle ölümlere bile neden olabilmektedir.

1. Ciddi alerjik reaksiyonlara neden oluyor. Bu alerjik reaksiyonlar sadece hafif bir kaşıntı ya da deri döküntüsü şeklinde gelişebildiği gibi, ölümle sonuçlanabilecek kadar şiddetli olabiliyor.

2. Karaciğer fonksiyonlarını bozabiliyor. Özellikle altta yatan karaciğer hastalığı olan kişilerin karaciğerde metabolize olacak bir antibiyotiklerden kaçınılmaktadır.

3. Böbrek yetmezliğine neden olabiliyor. Böbrekler üzerine toksik etkiler oluşturarak organ yetmezliğini tetikleyebiliyor. Akut böbrek yetmezliğinin en az 5’te biri, kullanılan ilaçlar nedeniyle gelişiyor.

4. Antibiyotik ilişkili ishale yol açabiliyor. Normalde bağırsak içinde 400’den fazla bakteri türü bulunuyor ve bunlar hastalık oluşturmadıkları gibi, fayda sağlıyorlar. Antibiyotik kullanımı bu normal floradaki bakterilerin ölmesine ve böylelikle fırsatçı bakterilerin üremelerine ortam hazırlıyor ve böylelikle ishaller oluşabiliyor.

5. Çağın en büyük sorunlarından olan Obezite'nin de kaynaklarından biri antibiyotik. Son yıllarda yapılan araştırmalar gösteriyor ki; özellikle bebeklik ve çocukluk dönemlerinde daha sık antibiyotik kullananlarda obezite daha çok görülüyor.

6. Bağırsak sistemine hasar verebiliyor. İshal dışında görülebilen sindirim sistemi yan etkileri arasında bulantı, kusma, karın ağrısı gibi belirtiler de görülebiliyor.

ANTİBİYOTİK KULLANIMINA KARŞI ÖNEMLİ UYARI

Antibiyotik kullanımın bunlar gibi ciddi sorunları tetiklediği hem şikayetlerce hem de klinik ortamlarda yapılan deneyler ile kanıtlandı. Bunlara karşı son yıllarda Sağlık bakanlığı antibiyotik kullanımını azaltma ve önleme kampanyalarını yürütüyor.

Antibiyotik kullanmadan önce, doktorlardan tavsiye almayı, muhakkak reçete ile kullanmayı ihmal etmemeli, her hastalıkta antibiyotik kullanmanın yanlış olduğunu da unutmamak gerekir. Bunlarla birlikte antibiyotik ilaç kullanımından önce doğal besinler ile hastalıklara karşı koruyucu bir etki oluşturmanın önemi de göz ardı edilmemeli.