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Antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar ayağa kaldırılacak

Denizli'de UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'nde yer alan Laodikya antik kentinde bulunan ve 2 bin 200 yıl önce yapılan Batı Tiyatrosu, Büyükşehir Belediyesinin desteğiyle kalkındırılacak.

DHA | 20.03.2018 - 09:10..
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M.Ö. 2'nci yüzyılda yapılan ancak Hristiyanlığın yayılmasıyla M.S. 5'inci yüzyıldan sonra kullanılmayan ve depremlerle tamamen yıkılan tiyatro, Büyükşehir Belediyesinin 6 milyon lira desteğiyle restore edilecek. 2 yıl sonra ayağa kaldırılacak antik tiyatroda 1600 yıl sonra tekrar sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenecek.

KAZI ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

UNESCO Geçici Kültür Mirası Listesi'ndeki antik kent Laodikya'da, Pamukkale Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığındaki heyet kazı çalışmalarını sürdürüyor. Denizli Büyükşehir Belediyesinin de 10 yıldır desteklediği kazı çalışmalarında şimdiki hedef, Batı Tiyatrosu'nu ayağa kaldırmak.

Antik tiyatro 1600 yıl sonra tekrar ayağa kaldırılacak

ALTI MİLYON DESTEK SAĞLANACAK

M.Ö. 2'nci yüzyılda yapılan ve Helenistik Roma Dönemi'nde sanat ve kültürel etkinlikler düzenlenen tiyatro, M.S. 5'inci yüzyılda Hristiyanlığın yayılmasının ardından kullanılmadı. 15 bin kişilik tiyatro zamanla meydana gelen büyük depremlerde tamamen yıkıldı.

İncil'de geçen ve kutsal sayılan 7 kiliseden birinin bulunduğu Laodikya'nın batısında yer alan Pamukkale travertenleri manzaralı tiyatronun ayağa kaldırılması için Denizli Büyükşehir Belediyesi kazı heyetine restorasyon için 6 milyon lira destek sağlayacak.

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