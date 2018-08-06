Antik Tiyatro'da asırlardır müzik sesi yankılanıyor

Türkiye'nin gözde turizm merkezi Bodrum'da bulunan ve dünyanın birçok ülkesinden turistin ilgisini çeken Bodrum Antik Tiyatro, kültür sanat etkinliklerine ev sahipliği yapmaya devam ediyor.

DÜNYANIN EN ESKİ TAŞ YAPILI TİYATROLARINDAN

Yaz akşamlarında yerli ve yabancı sanatçıların konser verdiği antik tiyatro, tatilcileri büyülüyor. Gündüz saatlerinde tatilcilerin uğrak noktaları arasında yerini alan Bodrum Antik Tiyatro, bazı sütunlarındaki işlemeli taş yapısıyla da dikkati çekiyor.

Bodrum Kalesi Sualtı Arkeoloji Müzesi Müdür Vekili Tayfun Selçuk,yaptığı açıklamada, Bodrum Antik Tiyatro'nun, Antik Kent Halikarnassos'un en önemli yapılarından, dünyanın da en eski taş tiyatrolarından biri olduğuna dikkati çekti. Antik Tiyatro'nun milattan önce 4. yüzyılda yapıldığına ifade etti.

AT NALI DİZAYNI

Tayfun Selçuk, "Bodrum Antik Tiyatro'nun planı at nalı şeklinde dizayn edilmiş. Tiyatro, Atina'daki Epidaurus Tiyatrosu'nun bir benzeri olarak değerlendirilmektedir. Bundan dolayı dünyanın en eski ve en erken döneme ait taş tiyatrolarından birisi olduğunu düşünüyoruz." dedi.

Antik Tiyatro'nun iki bölümden oluştuğuna dikkati çeken Tayfun Selçuk, bu bölümlerden birinin "diazoma", diğerinin de "kerkides" olduğunu söyledi.

"İNSANLAR BU ALANDA 2 400 YILDIR MÜZİK DİNLİYOR"

Antik Tiyatro'da ilk restorasyon çalışmasının 1974-1977 yılları arasında yapıldığına işaret eden Tayfun Selçuk, "Bodrum Antik Tiyatro'da milattan önce 4. yüzyıldan bu yana müzik susmuyor. Günümüzden 2 bin 400 yıldır bu alanda insanlar müzik dinliyor, tiyatro izliyor, çeşitli kültür ve sanat etkinliklerine tanıklık ediyor. Birbirinden ünlü düşünürler, hatipler, sanatçılar buradan gelip geçmiş. İnsanlar buna tanık olmuş, olmaya da devam ediyor." ifadelerini kullandı.



