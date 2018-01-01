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Antik yapıya isimlerini yazdılar

Antalya Manavgat'taki Seleukeia Antik Kenti'nin duvarlarına duyarsız aşıkların isimlerini yazması doğaseverlerin tepkisini çekti.

DHA | 01.01.2018 - 11:09..
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Tarihi ve doğal değerleriyle dünyanın en önemli turizm kentleri arasında yer alan Antalya'da, Asi Yaban Keçileri adlı doğa yürüyüş grubunun Manavgat ilçesinde daha önce köy konumundaki Şıhlar kırsal alanında düzenlediği yürüyüşte, bölgedeki Seleukeia (Lybre) Antik Kenti de ziyaret edildi.

Büyük İskender'in haleflerinden Suriye kralı 1. Selevkos Nikator adına milattan önce 321-280 yılları arasında kurulan antik kentin duvarlarında duyarsız aşıkların boyalarla isimlerini yazdıkları görüldü. Tarihi yapı duvarlarının çeşitli tarih ve isimlerle kirletilmesine doğaseverler tepki gösterdi.

Antik yapıya isimlerini yazdılar

"KORKUNÇ BİR SAYGISIZLIK"

Asi Yaban Keçileri doğa grubu kurucusu Orhan Deniz, Şıhlar bölgesinde çok güzel bir antik kent olan Seleukeia'nın da bulunduğu bölgede yaptıkları doğa yürüyüşünde, antik kenti ziyaret eden bazı gençlerin, aşık oldukları kişinin isimlerini mavi boyayla tarihi duvarların üzerine yazdıklarını gördüklerini söyledi.

Bu yazıları 'korkunç bir saygısızlık' olarak nitelendiren Orhan Deniz, “Biz de fotoğrafladık ve kamuoyunu bilgilendirelim istedik. Çünkü bu tür yazıları birçok benzer tarihi eserin üzerinde görebiliyoruz. Bu tür değerlerimizi bu şekilde kirletmemeli ve sahip çıkmalıyız." dedi.

Antik yapıya isimlerini yazdılar

Seleukeia Antik Kenti buluntuları arasında en önemlisi, Antalya Müzesi'nde sergilenen 'Yedi Bilgeler Mozaiği' olarak adlandırılan mozaik gösteriliyor. Bu mozaik gerek işçilik ve renkliliği, gerekse Anaksagoras, Pythagoras, Demosthenes, Lykurgüs, Thukydides, Salon, Bias gibi yedi ünlü düşünürün portrelerini içermesiyle ayrıcalıklı bir öneme sahip.

Agoranın güney ucundaki yarı daire planlı yapının meclis binası veya konser salonu, kuzeyindeki iyi korunmuş küçük yapınınsa tapınak kalıntısı olduğu düşünülüyor. Bunların dışında bir hamam, nekropol alanı ve geç dönem yapısı olan nekropol kilisesi bulunuyor.

Antik yapıya isimlerini yazdılar

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