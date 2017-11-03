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Antika eşya hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

Antika eşya hırsızlığı iddiası üzerine geçen emniyet ekipleri Bartın'da 4 kişiyi tutukladı.

03.11.2017 - 22:34
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Çeşitli illerde tarihi evlerden antika eşya çaldıkları iddiasıyla Bartın’da gözaltına alınan ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu 6 kişiden 4'ü tutuklandı.

Antika eşya hırsızlığından 4 kişi tutuklandı

Alınan bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro ekiplerince, Bartın, İzmir, Zonguldak ve Safranbolu’daki tarihi evlerden antika eşya çaldıkları ileri sürülen 6 kişi, teknik ve fiziki takip sonucu yakalanarak gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen ve aralarında üniversite öğrencilerinin de bulunduğu zanlılardan Y.B, H.B, Ş.Ç. ve U.E. tutuklanırken E.Ç. ile M.D, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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