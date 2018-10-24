Antika halı uzmanı asırlık halılara hayat veriyor

İlkokul yıllarında bir halı tamircisinin yanında mesleğine başlayan ve 50 yıldır mesleğini sürdüren Mehmet Aydın, antika halıları toplayarak yeniden tarihe kazandırıyor.

Türkiye'den ve yurt dışından topladığı antika halılarla ilgili bilgi veren Aydın, nadide eserlerden biri olan Yahyalı halısının sahipleri tarafından kendisine ulaştırıldığını ve mecburi olarak bazı onarımlardan geçirildiğini söyledi.

NADİDE ESERLER

Mehmet Aydın, antika halı bulmanın ve onarmanın önemli bir sorumluluk olduğunu söyleyerek, "Yaklaşık 100 yıl önce dokunan bu halı, çok nadide çıkan eserler arasında. Yahyalı halısının kandilli olabilmesi de çok önemli. Bu, halının çok daha değerli olduğunu gösterir" dedi.

DOĞAL MALZEMELERDEN YAPILDI

Mehmet Aydın, "Bu halıda sadece kök boya kullanılmış ve el ipi ile dokunmuş. Topraktan, soğan kabuğundan, nar ağacı ve vişne gibi doğal malzemeden elde edilen kök boyalı bir halı" diye konuştu.

ORJİNALİNE UYGUN OLARAK ONARILIYOR

Mehmet Aydın, aradan geçen uzun zamana rağmen eserin fazla deforme olmadığını vurgulayarak, halı üzerinde küçük onarımlar yaptığını ve bunun için de orijinaline uygun olarak 100 yıl önceki yastıkların iplerinden faydalandığını söyledi.

BİRÇOK HALIYI İNCELEME FIRSATI BULDU

Yarım asırlık meslek hayatında birçok antika halıyı inceleme fırsatı bulan Aydın'ın koleksiyonunda, Konya'nın ünlü obruk kilimi de bulunuyor. Tarihi kilimin 1 ay önce müzayede için kendisine getirildiğini söyleyen Mehmet Aydın, "Bunu yapan kişi, kendi çeyizine dokuduğu için o kadar değerli hissetmiş ki, üzerine nazar boncuğu takmışlar. Ayrıca değerini anlayabilmek için kilimin üzerine Osmanlı parası da dikilmiş" dedi.