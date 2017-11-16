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Antika merakıyla radyo koleksiyoncusu oldu

Şanlıurfalı Latif Genç, yaklaşık 38 yılda oluşturduğu eski radyo koleksiyonunun bir kısmını dükkanında sergiliyor.

16.11.2017 - 08:41
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Şanlıurfa'nın merkez Eyyübiye ilçesindeki tarihi bir handa 45 yıldır terzilik yapan 54 yaşındaki Latif Genç, 1980 yılında yılında aldığı eski bir gaz lambasıyla birlikte antikaya merak duymaya başladı.

200'DEN FAZLA ESKİ RADYOSU VAR

İlk radyosunu 38 yıl önce pazarda açık artırma usulüyle alan Latif Genç, geçen sürede çeşitli dönemlere ait 200'ü aşkın eski radyo satın aldı.

Bu radyoların bir kısmını iş yerinde sergileyen Genç'in terzi dükkanında kumaştan çok radyonun olması dikkati çekiyor.

Latif Genç, radyoların yanı sıra gaz lambası ve ütü gibi bazı antika ürünleri de dükkanında sergiliyor.

Antika merakıyla radyo koleksiyoncusu oldu

100 TANESİ DÜKKANDA

Terziliği severek yaptığını, çıraklığı döneminden itibaren de radyo toplamaya başladığını anlatan Latif Genç, şöyle devam etti: "Radyo merakım sayesinde bir çok insanla tanıştım. Dükkanda 100'e yakın radyom var. Yer olmadığı için diğerlerini evimde saklıyorum. Yetkililer bana bir yer tahsis ederse, koleksiyonumdaki bütün parçaları yerli ve yabancı turistler için sergileyebilirim. Şimdiki yerimi pek kimse bilmiyor. Kendi imkanlarımla ancak bu kadar yapabiliyorum. Daha iyi bir yerde olursa daha çok insan gelip bunları görebilir. Şimdi terzi dükkanında çok iyi sergileme imkanım yok. Yaklaşık 200 radyom var. Eğer paramı bu radyolara bağlamayıp yatırım yapsam çoktan zengin olurdum. Kazandığım parayı hep radyolara verdim."

Antika merakıyla radyo koleksiyoncusu oldu

İNCELEMEYE GELENLER OLUYOR

Vatandaşların koleksiyonuna ilgi gösterdiğini dile getiren Latif Genç, "İş yerinin önünden geçerken görüp, radyoları incelemeye gelenler oluyor. Bunun yanında telefonla arayarak bilgi alan, hatta başka şehirlerden gelip gezenler de var. Yurt dışından da gelenler, arayanlar oluyor." diye konuştu.

Koleksiyonundaki en yeni radyonun 1950 yılına ait olduğunu ifade eden Genç, zamanla eski radyoların tamirini de öğrendiğini belirtti.

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