'Antikler ve Postmodernler'

Rönesans’tan Neuromancer’a, Rubens ve Mahler’den The Wire’a, anlatı formlarının geçirdiği değişiklikler üzerinden toplumsal bütünlükteki dönüşümlerin izini süren bu makaleler, incelemede teferruatlara odaklanmanın verimini gözler önüne seriyor.
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Jameson’ın sık sık atıf yaptığı Thomas Mann’ın deyişiyle, “Yalnızca inceden inceye anlatım gerçekten ilginçtir.”
Yazar: Will Gompertz
Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları
Çeviren: Süreyyya Evren
Editör: Mine Haydaroğlu
Sayfa: 208
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