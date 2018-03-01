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'Antikler ve Postmodernler'

Marksist eleştirmen Fredric Jameson, Yapı Kredi Yayınları’ndan çıkan 'Antikler Ve Postmodernler'de modern sanat eserlerini geç-modern ve postmodern eserlerle karşı karşıya getiriyor.

Haber Merkezi | 01.03.2018 - 12:45..
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Rönesans’tan Neuromancer’a, Rubens ve Mahler’den The Wire’a, anlatı formlarının geçirdiği değişiklikler üzerinden toplumsal bütünlükteki dönüşümlerin izini süren bu makaleler, incelemede teferruat­lara odaklanmanın verimini gözler önüne seriyor.

'Antikler ve Postmodernler'

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Jameson’ın sık sık atıf yaptığı Tho­mas Mann’ın deyişiyle, “Yalnızca inceden inceye anlatım gerçekten ilginçtir.”

'Antikler ve Postmodernler'

Yazar: Will Gompertz

Yayınevi: Yapı Kredi Yayınları

Çeviren: Süreyyya Evren

Editör: Mine Haydaroğlu

Sayfa: 208

Kitap sayfası için iletişim: [email protected]

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