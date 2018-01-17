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Antioksidan nedir

Vücutta oluşan toksik maddelerin doğal yollarla atılmasını kolaylaştıran maddelere antioksidan denir.

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Günlük hayatımızda meyve ve sebzeler için Anti oksidan kelimesini duyar, faydalı odluklarını anlarız. Hatta beslenmelerimizi de buna göre ayarlarız. Peki ama anti oksidanın ne manaya geldiğini biliyor muyuz.

ANTİOKSİDAN NEDİR

Antioksidan özetle vücutta oluşan zararlı maddelerin atılmasına yardımcı olan maddelere verilen isimdir. Kısaca Antioksidan, yağların oluşumunu yavaşlatan hatta yakan maddelere denir.

ANTİOKSİDAN NASIL İŞLER

Canlıların vücutlarında her zaman bir kimyasal reaksiyon oluşmaktadır. Bu noktada özellikle oksitlenme ve serbest radikallerin oluşması vücudu oLumsuz yönde etkilemekte, hücrelere zarar vermektedir.

Bu noktada Antioksidanlar, serbest radikallerle reaksiyona girerek hücrelere zarar vermelerini önler, atımlamayı sağlar.

ANTİOKSİDAN NELERDEN SAĞLANIR

Antioksidan maddeler genelde besin temellidir. Bir çok meyve, sebzede bulunan anti oksidan, özellikle kırmızı meyvelerde yoğunlukla bulunur. Halk arasında oldukça yaygın olan "kansere karşı kırmızı meyve tüketin" algısı da buradan gelmektedir.

Antioksidan için kısaca vücudun koruma kalkanı denilebilir, vücut içindeki zararlı maddelerin tepkimesini önleyerek vücudun zarar görmesini engellemektedir.

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