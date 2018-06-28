Antiperspirat nedir

Yaz mevsiminin en büyük problemi, insanların aşırı bir şekilde terlemesidir. Özellikle toplu taşıma araçlarında, kalabalık alanlarda istenmeyen durumlara yol açan terleme, günümüzde bazı maddeler tarafından önlenmektedir.

Antiperspirant; ter üretimini azaltan ve ter bölgelerinde oluşan koku ve ıslaklığı önleyen maddelere denir.

ALÜMİNYUM BAZLI TUZ

Antiperspirantların aktif maddesi olan alüminyum tuzları cildin yüzeyindeki nem ile mücadele eder. Geçici olarak ter bezleriyle mücadele eden bu maddeler, ter bezi üzerine yerleşen ve salınan ter miktarını azaltan bir jel oluşturur ve kokuyu da ıslaklığı da geçici olarak önler.

İçeriğinde alkol barındıran antiperspiranlar aktif maddenin daha hızlı kurumasını ve serinlik oluşmasını sağlar.

DEODORANTLARDA KULLANILIYOR

Antiperspirat krem ve jellerde kullanılırken çoğunlukla deodorantlarda bulunmaktadır. Terlemeyi önlemekle birlikte ter ile oluşacak olan bakteriler de öldüren antiperspirant içerikli ürünler, kötü kokuları etkisiz hale getirerek koku ve ıslaklık durumunu ortadan kaldırır.