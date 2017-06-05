AÖF 3-4 Haziran sınav soru ve cevapları yayımlandı

İki gün süren AÖF sınavlarının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanmasını bekliyordu. Soru ve cevaplar Anadolu e-kampüs adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

E-KAMPÜS SİSTEMİNE ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAPARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ

Adaylar E-kampüs sistemine öğrenci girişi yaparak AÖF soru ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.

SONUÇLAR 15 GÜN İÇİNDE SİSTEME AKTARILACAK

3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının sonuçlarının on beş gün içerisinde sisteme aktarılması bekleniyor. Adalaylar E-kampüs ve www.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.