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AÖF 3-4 Haziran sınav soru ve cevapları yayımlandı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) bahar dönemi sonu soru ve cevapları erişime açıldı.

05.06.2017 - 12:32
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aöf

İki gün süren AÖF sınavlarının ardından öğrenciler soru ve cevapların açıklanmasını bekliyordu. Soru ve cevaplar Anadolu e-kampüs adresi üzerinden adayların erişimine açıldı.

E-KAMPÜS SİSTEMİNE ÖĞRENCİ GİRİŞİ YAPARAK GÖRÜNTÜLEYEBİLİRSİNİZ

Adaylar E-kampüs sistemine öğrenci girişi yaparak AÖF soru ve cevaplarını görüntüleyebilecekler.

SONUÇLAR 15 GÜN İÇİNDE SİSTEME AKTARILACAK

3-4 Haziran'da yapılan AÖF final sınavlarının sonuçlarının on beş gün içerisinde sisteme aktarılması bekleniyor. Adalaylar E-kampüs ve www.anadolu.edu.tr adresinden sınav sonuçlarını görüntüleyebilecekler.

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