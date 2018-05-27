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AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönem Sonu Sınavları başladı. İkinci oturum bugün sona eriyor.

İHA | 27.05.2018 - 10:05..
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Yaklaşık 1 milyon öğrenciyi ilgilendiren ve hafta sonu boyunca sürecek olan Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 9:30’da gerçekleşen sabah oturumu ile başladı.

111 bin 156 salonda 4 bin 698’i engelli öğrenci olmak üzere toplam 919 bin 606 kişinin katıldığı Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi Dönem Sonu Sınavında, sınav yerlerinde kolaylık sağlayan uygulamaya devam edildi.

AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı

AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı ViDEO

İKİ OTURUMDA SINAVA GİRECEKLER

Eskişehir ve İstanbul’da süren uygulamayla aynı gün içinde iki oturumda sınava girecek öğrencilerin sınav yerlerinin birbirine uzak noktalarda olmasının önüne geçildi. İkinci oturum için Anadolu Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesine gelen öğrenciler yeni uygulamayı olumlu buldular.

AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı

"SINAVA RAHAT GİDİP GELİYORUM"

ESOGÜ Okul Öncesi Öğretmenliği bölümünde örgün öğrenim hayatına devam eden Hasan Göksu, AÖF'de felsefe bölümü okuduğunu belirtti. Açıköğretim sistemi benim ikinci okulum diyen Hasan Göksu "Önceden sadece tek ders aldığımda günde bir tane sınava giriyordum ve sorun olmuyordu. Nerede olursa olsun sınava girip çıkıyordum. Şu an alttan derslerim olduğu için hem öğleden önce hem öğleden sonra sınava girmek zorundayım. Öğleden sonraki sınavın da aynı yerde olması benim için çok büyük bir avantaj oluyor. Daha rahat gidip geliyorum" şeklinde konuştu.

AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı

"YENİ UYGULAMAYI BEĞENDİM"

AÖF İşletme Bölümü öğrencisi Nazlıcan Çelik ise "Daha öncesinde Osmangazi’de sabah sınavlarına girip öğleden sonra bu fakültede sınavlara giriyordum. Bu benim için sıkıntı oluyordu. Açıkçası Eskişehir’de yaşamadığım için uzun süre baya zorluğunu çektim. Bu açıdan güzel olmuş sevindim. Kitaplara ayıracak pek vaktim yok. İkinci üniversite okuyorum. O yüzden daha çok soru çözerek sınava çalışıyorum. O açıdan daha kolay oluyor. Özet bulma konusunda sıkıntı yaşıyorum. Kitapların özetleri bile uzun geliyor bana biraz da bu konuda sıkıntı yaşıyorum" değerlendirmesinde bulundu.

AÖF Bahar Dönem Sonu Sınavı başladı

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