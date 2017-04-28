taraftar değil haberciyiz
Son dakika haberleri Türkiye'nin haber sitesinde.
BIST 100
94.572
USD
3,5495
EURO
3,8690
ALTIN
144,62
PETR
52,3400

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

AÖF bahar dönemi ara sınavı 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

28.04.2017 - 17:18
  1. Haberler
  2. Eğitim

AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi ( AÖF) tarafından 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi ara sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı.

2017 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı 29-30 Nisan'da yapılacak.

Öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan öğrenci giriş ekranına E-Posta Adresi (veya T.C. Kimlik Numarası) ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada üst bölünde yer alan Bilgilendirme paneli veya Sınav İşlemleri sekmesinden öğrenebilecekler.

BENZER HABERLER
YORUMLAR (üye olmadan da yorum yapabilirsiniz)
Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

Yılmaz Özdil'den Kemal Kılıçdaroğlu'na salvolar

162
Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

Bülent Arınç 'parti kuracak' iddialarına yanıt verdi

182
ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

ABD Büyükelçisi Erdoğan'ın sözlerini not aldı

63
Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

Karakola saldıran YPG'liler etkisiz hale getirildi

144
Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

Türk dizilerinde oynayan şempanze: Çarli

44
Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

Çavuşoğlu: AKPM'ye ödeme minimum indirilecek

107
Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

Antalya'da bira festivalleri geçmişte kaldı

166
VİDEO SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR
OYUNMOYUN.COM