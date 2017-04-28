AÖF sınav giriş yerleri açıklandı

Anadolu Üniversitesi ( AÖF) tarafından 29-30 Nisan 2017 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan AÖF bahar dönemi ara sınavı için sınav giriş yerleri açıklandı.

2017 AÖF SINAV GİRİŞ YERLERİ

AÖF bahar dönemi ara sınavı 29-30 Nisan'da yapılacak.

Öğrenciler, sınav giriş yerlerine AÖF'ün resmi internet sitesinde yer alan öğrenci giriş ekranına E-Posta Adresi (veya T.C. Kimlik Numarası) ve şifre ile giriş yaptıktan sonra ekrana gelen sayfada üst bölünde yer alan Bilgilendirme paneli veya Sınav İşlemleri sekmesinden öğrenebilecekler.