AÖF sınav sonuçları açıklandı

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2016-2017 Bahar Dönemi Ara Sınav Sonuçları Anadolu Üniversitesi internet sitesi üzerinden açıklandı.

Son sınavlar 3 Haziran ile 4 Haziran 2017 tarihleri arasında yapılacaktır. Sınav tarihlerinde değişiklik olduğu taktirde haber içeriğimizde yer alacaktır.

ÜÇ DERS SINAVINA KATILIM ŞARTLARI

Başarısız olduğu derslerden 3 ders sınavına girebilmek için öğrencilerin güz ya da yaz döneminde bu derslere kayıt yaptırması gerekiyor. Anadolu Üniversitesi’nin resmi sitesinden yapılan duyuruda ders notları DZ veya YZ olan öğrencilerin bu sınava giriş haklarının bulunmayacağı da hatırlatıldı.

Sınava giren öğrencilerin alacağı sonuçlar ise ‘Anadolu Üniversitesi Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri Öğrenci Değerlendirme Sistemi Esasları dikkate alınarak değerlendirilecek.