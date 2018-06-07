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AÖF sonuçları açıklandı

Açıköğretim Fakültesi (AÖF), bahar dönemi final sınavının sonuçları adaylara duyuruldu.

Haber Merkezi | 07.06.2018 - 17:28..
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Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden yapılan açıklamada AÖF bahar dönemi final sınav sonuçlarının açıklandığı bilgisi adaylar ile paylaşıldı. AÖF final sınav sonuçları resmi site üzerinden TC kimlik numaraları ile sorgulanabilecek. Sınav 26 -27 Mayıs tarihlerinde gerçekleştirilmişti.

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ÜÇ DERS SINAVI TEMMUZ'DA

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin lisans veya önlisans programlarında kayıtlı öğrencilere bahar dönemi dönem sonu sınavlarından sonra tanınan üç ders sınavı da 21 Temmuz Cumartesi günü gerçekleştirilecek. Bu sınav için de giriş belgeleri sınavdan bir hafta önce Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi resmi sitesi üzerinden alınabilecek.

AÖF sonuçları açıklandı

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