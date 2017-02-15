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AÖF'nin Nisan'daki sınav tarihleri de değişti

Anadolu Üniversitesi İktisat ve İşletme fakültelerinin 15-16 Nisan'da yapılacak bahar dönemi ara sınavları referandum nedeniyle ertelendi.

15.02.2017 - 15:53
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AÖF'nin Nisan'daki sınav tarihleri de değişti

ÖSYM'nin daha önce 16 Nisan günü yapılacağını açıkladığı TUS ve STS sınavlarının referandum nedeniyle 22 Nisan'da yapılacağını açıklamasının ardından Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF) rektörlüğünden de duyuru yayımlandı.

REKTÖRLÜKTEN AÇIKLAMA: 29-30 NİSAN'A ERTELENDİ

AÜ Rektörlüğünden yapılan açıklamaya göre, AÜ Senatosunun kararı gereğince, Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2016-2017 öğretim yılı akademik takvimine göre 15-16 Nisan'da planlanan 2016-2017 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavları, referandum takvimi nedeniyle 29-30 Nisan'da gerçekleştirilecek.

MAYIS'TAKİ SINAVLAR DA HAZİRAN'A ALINDI

27-28 Mayıs'ta yapılması planlanan bahar dönemi dönem sonu sınavları da 3-4 Haziran'a alındı.

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