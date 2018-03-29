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AÖL sınav yerleri açıklandı

MEB 2018 sınav takvimine göre 17 - 18 Mart 2018 tarihinde yapılması planlanan Açıköğretim Lisesi (AÖL) 2. Dönem sınavları 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelenmişti. Sınav yerleri açıklandı

İHA | 29.03.2018 - 12:43..
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2018 AÖL 2. Dönem sınavlarına günler kala öğrenciler hem son hazırlıklarını yapıp hem de sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek aratıyor.

17 - 18 Mart 2018 tarihinde tarihinde yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavı MEB tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelendi. Sınavın ertelenmesiye öğrenciler de son hazırlıkları yapacak zaman kazandı.

AÖL sınav yerleri açıklandı

Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.

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