AÖL sınav yerleri açıklandı

2018 AÖL 2. Dönem sınavlarına günler kala öğrenciler hem son hazırlıklarını yapıp hem de sınav yerlerinin açıklanıp açıklanmadığını merak ederek aratıyor.

17 - 18 Mart 2018 tarihinde tarihinde yapılması planlanan AÖL 2. dönem sınavı MEB tarafından 31 Mart-1 Nisan tarihlerine ertelendi. Sınavın ertelenmesiye öğrenciler de son hazırlıkları yapacak zaman kazandı.





Mİlli Eğitim Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, "31 Mart – 01 Nisan 2018 tarihlerinde 3 oturum olarak gerçekleştirilecek Açık Öğretim Liseleri (Açık Öğretim Lisesi, Mesleki Açık Öğretim Lisesi, Açık Öğretim İmam Hatip Lisesi) 2017-2. Dönem sınav yerleri açıklandı.

Sınava katılacak öğrencilerimiz sistemden öğrenci numarası ve şifrelerini girerek sınav giriş belgelerine ulaşabilirler." denildi.