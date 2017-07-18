AP Başkanı: 27'de kalmak istemiyoruz

AB'ye katılım müzakerelerine devam eden Karadağ'da temaslarda bulunan Tajani, Meclis Başkanı İvan Brajovic ile görüştü.

"ÜYE SAYISINDA ÜST LİMİT YOK"

AB'nin üye sayısı konusunda önceden belirlenmiş bir üst limit olmadığını ifade eden Tajani, "AB'nin kapıları açık. Brexit'ten sonra 27'de kalmak istemiyoruz." dedi.

"ADAY ÜLKELERE KARŞI ÖN YARGILI DEĞİLİZ"

Tajani, aday ülkelere karşı ön yargılı olmadığını vurgulayarak, "Gözlerimizi yummak istemiyoruz, kriterlerin yerine getirilmesini istiyoruz. Adayların müzakerelerde ne kadar hızlı ilerleyeceğini bilmiyoruz ancak hızlı olmaları hepimizi memnun eder." ifadelerini kullandı.

"BİR SONRAKİ ÜYE KARADAĞ OLACAK"

Karadağ Meclis Başkanı Brajovic de AP Başkanı Tajani'nin ziyaretinin "mükemmel iş birliğinin devamı" olduğunu belirterek, yaptıkları görüşmede, Karadağ'ın NATO üyeliğini ve bu üyeliğin hem Karadağ hem bölge açısından önemini ele aldıklarını aktardı.

NATO üyeliğinin ardından AB üyeliği yolunda daha güçlü adımlarla ilerlediklerini dile getiren Brajovic, "AB'nin bir sonraki üye ülkesi olacağımızı rahatlıkla söyleyebilirim." şeklinde konuştu.