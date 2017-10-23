AP Başkanı: AB bölünmekten korkmalı

İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan AP Başkanı Antonio Tajani, İspanya ve İtalya'daki gelişmeleri değerlendirdi.

Katalonya'daki gelişmeleri yakından takip ettiğini ve durumun giderek ciddileştiğini belirten Tajani, Katalonya'nın bağımsızlık isteğinin İspanya hukuku ve anayasasına aykırı olduğunu vurguladı.

AB KORKMALI

Tajani, "AB bölünmekten korkmalı ve korkuyor. Bu nedenle Avrupa ülkelerinin hepsi Katalonya'nın bağımsızlık girişimini desteklemeyeceğini açıkça belirtiyor." ifadelerini kullandı.

"İSPANYA MİLYONLARCA İNSANIN KARARLILIĞIYLA KURULMUŞ BİR DEMOKRASİDİR"

İngiltere'nin AB'den ayrılma sürecinde olmasına rağmen bu konuda AB'yle hareket ettiğini kaydeden Tajani, İngiltere'nin de Katalonya'nın bağımsızlığını tanımayacağını hatırlattı.

Katalonya referandumunda gördüğü bazı sahnelerden rahatsızlık duyduğunu belirten Tajani, İspanya'nın milyonlarca vatandaşın kararlılığıyla kurulmuş bir demokrasi olduğunun unutulmaması gerektiğine işaret etti.