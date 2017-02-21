Yeni AP Başkanı da aynı 'Türkiye' mavallarını okuyor

BBC Türkçe yer alan haberde, İtalyan Il Messaggero gazetesine konuşan Tajani, "Türkiye (AB'ye) üyeliğe aday. Bu gerçekleşebilir mi?" şeklindeki soruya şöyle yanıt verdi:

TÜRKİYE KİLİT ÖNEMDE AMA...

"Türkiye kilit önemde bir muhatap. Göçmenler konusunda yaptığımız anlaşma işe yarıyor. Ancak AB üyeliği adaylığına gelince, son zamanlarda yaptığı bazı tercihler büyük endişe yaratıyor.

Başta da haber alma özgürlüğünün korunması konusu geliyor. Türkiye bir dost ülke ancak kurallarımıza saygı göstermeli."