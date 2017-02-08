AP Brexit Müzakerecisi: Reform yapmazsak AB yok olabilir

Avrupa için Liberal ve Demokrat İttifakı (ALDE) Başkanı Verhofstadt, BBC'ye yaptığı açıklamada, birliğin değişik kaynaklardan gelen baskılar altında bulunduğunu belirtti.

"TRUMP VE PUTİN AB'Yİ BÖLMEK İSTİYOR"

Birlik açısından sorunun büyüklüğüne dikkat çeken Verhofstadt, "Şu anda AB üzerindeki baskıya bakacak olursak, (ABD Başkan Donald) Trump AB'nin parçalanacağını düşünüyor, aynı zamanda AB'yi bölmek isteyen (Rusya Devlet Başkanı) Vladimir Putin var." dedi.

"REFORM OLMAZSA AVRUPA BİRLİĞİ YOK OLACAK"

Avrupa'nın aynı zamanda terörizm, AB içindeki milliyetçiler ve İngiltere'nin AB'den çıkması (Brexit) ile de karşı karşıya olduğunu belirten Verhofstadt, "Dolaysıyla mevcut durum AB açısından varoluşsal bir an. Reform yapma zamanı geldi. Aksi takdirde (AB) yok olabilir." diye konuştu.

AB Konseyi Başkanı Donald Tusk da geçen hafta birlikten ayrılma kararı alan İngiltere hariç üye ülkelerin devlet ve hükümet başkanlarına gönderdiği mektupta, Trump'ı AB'nin karşı karşıya olduğu dış tehditler arasında saymıştı.











