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AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

Avrupa Parlamentosu'nun Brexit Müzakerecisi ve ALDE Başkanı Verhofstadt, ABD'nin yeni başkanı Trump'ın, AB için bir tehdit olduğunu savundu.

31.01.2017 - 00:16
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AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

Verhofstadt, ABD'ye yaptığı ziyaretin ardından açıklamalarda bulundu.

Avrupa'nın Washington'da her zamankinden daha az dostu bulunduğunun artık açık olduğunu kaydeden Verhofstadt, Trump yönetiminin İngiliz Nigel Farage ve Fransız Marine Le Pen üzerinden Avrupa'daki popülist söylemleri ABD'ye taşıdığını savundu.

AP Brexit Müzakerecisi: Trump AB'nin varlığı için tehdit

"TRUMP, AB'NİN VARLIĞINA TEHDİT"

AP'deki Avrupa için Liberal ve Demokratlar İttifakı (ALDE) Grubu Başkanı olan Verhofstadt, "İslami terörizm", Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Putin'in AB karşıtı aşırı sağ partilere verdiği desteğin AB için varoluşsal tehdit olduğunu belirterek, "Şimdi de AB'ye zarar veren üçüncü bir cephe var. O da Atlantik'in diğer tarafındaki aşırı sağcılara katılan Donald Trump." dedi.

Eski Belçika Başbakanı Verhofstadt, 17 Ocak'ta yapılan ve aday olduğu AP Başkanlığı seçimi için AB karşıtı İtalyan 5 Yıldız Hareketi ile ittifak yapmak istemiş, ALDE üyelerinin karşı çıkması nedeniyle bunu başaramamıştı.

Seçim günü Hristiyan Demokrat grubun adayı Tajani lehine çekilen Verhofstadt, desteğine ilişkin açıklamasında "güçlü AB vurgusu" yapmışı. ALDE Başkanı'nın bu tavrı, tutarsızlık olarak değerlendirilmişti.

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