AP'den İngiltere'ye mutabakat uyarısı

Avrupa Parlamentosu (AP) üyeleri, İngiltere'nin AB'den ayrılma (Brexit) müzakerelerinde AB ülkeleri ve İngiltere vatandaşlarının haklarına öncelik verilmesini istedi.

"BELİRSİZLİĞİ ÇÖZMEK AHLAKİ BİR GÖREV"

Konuşmalarda, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşları ile AB ülkelerinde yaşayan İngiltere vatandaşları açısından ortaya çıkan belirsizliği sona erdirmenin "ahlaki bir görev" olduğu ifade edildi. Ayrıca AB'nin müzakerelerde, "Her şeyde mutabık kalınana kadar hiçbir şeyde mutabık kalınamaz" ilkesini bırakması gerektiği çünkü vatandaşların haklarının acil çözüm önceliği taşıdığı vurgulandı.

"DOĞRU YAPMALIYIZ"

Sivil Özgürlükler Komisyonu Başkanı Claude Moraes, konuşmasında, "İnsanlar önce gelir. Bizler eşya değiliz ve vatandaşların haklarına ilişkin konular, tüm müzakereler ve gelecek nesiller için bir yaklaşım belirliyor, bu yüzden doğru yapmalıyız." dedi.

İstihdam Komitesi Başkan Yardımcısı Renate Weber, Brexit'in yüzbinlerce işçi, öğrenci ile milyonlarca turistin hayatını etkileyeceğini ifade ederek "Vatandaşların her türlü imtiyaza kesintisiz erişimini garanti altına almak için çok çalıştık ve bu haklar güvence altına alınmalıdır." diye konuştu.

"İNSANLAR GELECEKLERİ KONUSUNDA ENDİŞELİ VE KORKUYORLAR"

Dilekçeler Komitesi Başkanı Cecilia Wikström de "Brexit kararı, İngiltere'de yaşayan 3 milyon AB vatandaşının yanı sıra şu anda AB'de yaşayan 1,2 milyon İngiliz vatandaşının hakları konusunda belirsizliğe neden oldu. Bu insanlar, gelecekleri konusunda endişeli ve korkuyorlar. Bu nedenle endişeleri bizim için en öncelikli konu olmalı ve vatandaş haklarıyla ilgili konular en önce çözülmelidir." değerlendirmesinde bulundu.

AP Brexit Koordinatörü Guy Verhofstadt da muhtemelen yaz tatilinden sonra konuyla ilgili karar tasarısını kabul edebileceklerini söyledi.