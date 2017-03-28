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AP Komisyonu Başkanı Elmar Brok: Hayır oyu kullanın

Avrupa Parlamentosu Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, referandumda hayır oyu verilmesi için çağrı yaptı.

28.03.2017 - 09:09
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Yurt dışında yaşayan seçmenlerin bugün oylarını kullanmaya başlaması üzerine açıklama yapan Avrupa Parlamentosu (AP) Dış İlişkiler Komitesi Başkanı Elmar Brok, Türklerden ‘Hayır’ oyu kullanmalarını istedi.

"ANAYASA DEĞİŞİKLİĞİNE KARŞI ÖZGÜRLÜK İÇİN..."

Deutche Welle’nin haberine göre, Neue Osnabrücker Zeitung gazetesine konuşan Brok, “Türk vatandaşlarına tavsiyem Anayasa değişikliğine karşı ve özgürlük için oy kullanmalarıdır” dedi.

Aynı zamanda Almanya’da Hristiyan Demokrat Birlik (CDU) partisinin Avrupa milletvekili Brok, ‘Türk milletinin demokrasi ve hukuk devletinin içini boşaltan başkanlık sisteminden yana çıkamayacağını’ ifade etti.

"EVET ÇIKARSA TÜRKİYE AB'YE ÜYE OLAMAZ"

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan liderliğindeki iktidarın ‘parlamentonun yetkilerini kaldırıp, yargı bağımsızlığına ket vurmak istediğini dile getiren Brok, “Millet buna izin vermemelidir.” dedi.

Cumhurbaşkanlığı hükümet sisteminin kabul edilmesinin Türkiye’yi Avrupa’dan daha da uzaklaştıracağı konusunda uyaran Brok, Türkiye’nin, değiştirilmesi amaçlanan anayasayla Avrupa prensiplerine ters düşeceğini ve Avrupa Birliği’ne üye olamayacağını söyledi.

1.4 MİLYON TÜRK VATANDAŞI

Almanya’da Türkiye’deki seçim ve referandumlarda oy kullanma hakkı olan 1.4 milyon Türk vatandaşı yaşıyor. Oy verme işlemi Türkiye’nin dış temsilciliklerinde 9 Nisan’a, gümrük kapılarında ise 16 Nisan’a kadar devam edecek.

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