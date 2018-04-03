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AP raporatörü Piri'den küstah açıklama

AP'nin Türkiye'den sorumlu raporatörü Kati Piri, Türkiye ile Avrupa Birliği (AB) arasındaki görüşmelerin neden kesilmediğini anlayamadığını, üyeliğin bir illüzyon olduğunu söyledi.

Haber Merkezi | 03.04.2018 - 13:07..
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erwer

ABD'nin Türkiye raporatörü Kati Piri Türkiye ile AB arasında gerçekleşen Varna zirvesini değerlendirdi.

Piri yaptığı açıklamaları küstahlık boyutuna götürdü, Türkiye'nin AB üyeliğinin bir illüzyondan ibaret olduğunu belirtti.

"AB HAYALİ"

Kati Piri açıklamalarında Türkiye'nin AB'ye üye olamsının imkansıza yakın olduğunu belirterek, Türkiye'nin AB'nin politikalarına uygun davranışlar sergilemediğini söyledi. Özellikle Afrin, FETÖ ve terörle mücadele konularına ilşikin değerlendirme yapan Piri, "Darbe girişimi sonrası 150 bin kişi işten atıldı, 50 bin kişi tutuklandı. 2 hafta önce son bağımsız medya grubu Erdoğan'ın arkadaşı tarafından satın alındı. Gelecek yıl anayasa değişikliği yürürlüğe girecek ve Erdoğan'ın yetkileri daha da artacak. Benim sorum şu; bu koşullarda hâlâ Türkiye'nin AB'ye üyelik seçeneği bulunduğu illüzyonunu daha ne kadar sürdüreceğiz?" dedi.

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