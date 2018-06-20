AP: Türkler Suriye'de kök salıyor

ABD'li Assciated Press gazetesi, Türkiye'nin Suriye'deki varlığından rahatsızlığını belirten bir yazı kaleme aldı.

"ÇOCUKLAR TÜRK ASKERİNİ ÇOK SEVİYOR"

Haberde El Bab'a giden AP muhabiri, Türk askerinin bölge halkıyla kurduğu iletişime dikkat çekiyor. Özellikle küçük çocukların Türk askerleri sevmesi, onlarla şakalaşarak oyunlar oynaması gazetenin haberinde başlıca konu oldu.

(FOTOĞRAF: AP)

AP, EL BAB'A BAĞLANAN ASFALT YOLA DİKKAT ÇEKİYOR

Ayrıca gazete, Türkiye'nin Suriye halkı için buralara yaptığı yatırımlara dikkat çekiyor. Haberin girişinde "Yeni bir asfalt yol, Türk kasabası Elbeyli'yi sınır ötesi Suriye kenti El Bab'a bağlamaktadır." ifadesine yol veriyor.

"ÇOCUKLAR TÜRKÇE ÖĞRENİYOR"

Türkiye'nin yaptığı yollarla Suriye'ye ulaşmasına dikkat çeken gazete, El-Bab'da, Türk ve Suriye bayrakları sokaklara yöneliyor ve hükümet binalarına ait işaretler Arapça ve Türkçe." ifadesine yer veriyor. Ayrıca gazete, orada bulunan çocukların Türkçe öğrenmesine dikkat çekiyor.

Gazete savaş sonrası El Bab'ın Türkiye tarafından yeniden inşa edildiğini belirtiyor.

(FOTOĞRAF:AP)

"SURİYE TÜRK KONTROLÜNE GİRİYOR"

Haberde Türkiye'nin Suriye'deki varlığıyla ilgili şu bilgilerin paylaşılması Amerikalıyı rahatsız eden şeyin ne olduğu sorusunun net bir cevabı niteliğinde: "Türkiye şu an 4.000 kilometrekareden fazla bir alana yayılmış durumda. Suriye nüfusunun neredeyse dörtte biri doğrudan ya da dolaylı olarak Türk kontrolüne giriyor."