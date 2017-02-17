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AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi

Demirtaş'ı ziyaret için geldiği Edirne'de açıklama yapan AP vekili Julie Ward, açıklamasında "Kürdistan" ifadesini kullanınca ortam gerildi.

17.02.2017 - 16:49
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AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi

Terör soruşturması kapsamında Edirne F Tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş'ı ziyaret için kente gelen politikacı, akademisyen ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerinden oluşan heyet adına Avrupa Parlamentosu Milletvekili Julie Ward gazetecilere açıklamada bulundu.

DEMOKRASİ SORUNUNDAN BAHSEDİYORSUNUZ..

İngiltere'deki seçmen kitlesi içinde Kürt kökenliler olduğunu belirterek, Doğu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri için "Kürdistan" ifadesini kullanan Ward'a, bir gazeteci, "Türkiye'de Kürdistan diye bir yer yok. Türkiye'nin Doğu bölgesi var. Sürekli demokrasi sorunundan bahsediyorsunuz bizim ülkemizde demokrasiden çok terör sorunu var.

AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi VİDEO

İNSANLARIMIZ ÖLÜYOR, POLİSLERİMİZ ŞEHİT OLUYOR..

İnsanlarımız ölüyor, polislerimiz şehit oluyor. Bu ifadeyle tam olarak ne anlatmak istiyorsunuz?" diye sordu.

AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi

TÜRKİYE'NİN GÜNEYİ DEDİ

Gazetecinin beklenmedik tepkisine kaçamak cevap veren Ward, söylemini değiştirerek "Kürdistan" yerine "Türkiye'nin güneyi" ifadesini kullandı.

DEMİRTAŞ'LA GÖRÜŞMEDEN GİTTİLER

Heyet, Adalet Bakanlığından izinleri olmadığı gerekçesiyle Demirtaş'la görüşemeden kentten ayrıldı.

AP vekiline gazeteciden Kürdistan tepkisi

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