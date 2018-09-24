Apameia'nın antik tiyatrosu gün yüzüne çıkarılıyor

Afyonkarahisar’ın Dinar ilçesinde, tarihi İpek Yolu ile Kral Yolu'nun kesiştiği noktada yer alan Apameia Antik Kenti’nin tespit edilen en önemli mimari yapısı antik tiyatronun kuzey ve güney analemma duvarları gün yüzüne çıkarılıyor.

Afyonkarahisar Kültür ve Turizm Müdürlüğü ile Afyon Kocatepe Üniversitesi (AKÜ) iş birliğinde, Dinar Kaymakamlığının desteği ile antik tiyatroda iki yıldır sürdürülen kurtarma kazılarının bu yılki bölümü başladı.

AKÜ Arkeoloji Bölüm Başkanı ve Kazı Başkan Yardımcısı Dr. Öğr. Üyesi Ümit Emrah Kurt, Apameia Antik Kenti’nin Frig, Pers, Seleukos ve Roma uygarlıklarından önemli izler taşıdığını söyledi.

"KRAL YOLU VE İPEK YOLU BURADAN GEÇER"

Yolların kesiştiği nokta bulunan Apameia’nın önemli bir ticaret şehri olduğunu dile getiren Ümit Emrah Kurt, "Kral Yolu ve İpek Yolu buradan geçer. O dönemde nüfusu kalabalık bir şehir olarak bilinir. Şehir aynı zamanda Büyük Menderes nehrinin doğduğu yerde olduğu için sulak bir alandır. Bu da yerleşim için önemli bir unsurdur. Hem ticari hem de tarımsal faaliyetleri barındırması açısından önemli bir kenttir." dedi.

"ŞEHRİMİZİN TURİZMİNE KATKI SAĞLAYACAKTIR"

İl Kültür ve Turizm Müdürü Mehmet Tanır da Apameia'daki kurtarma kazısının ilerleyen dönemlerde Bakanlık kazısına dönüşeceğini ifade ederek, "Sadece tiyatro bölümünde sürdürülen kazıyı, zamanla yerleşim noktalarında da yapmayı düşünüyoruz. Bu çalışmalarla tarihi aydınlatmayı, dün ile bugün arasında bağ kurmayı hedefliyoruz. Yine, Apameia’nın yol kenarında olması nedeniyle, bu tarihi yeri koruyarak ören yerine dönüştürdüğümüzde şehrimizin turizmine katkı sağlayacaktır." diye konuştu.

