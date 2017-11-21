Apartheid nedir

Apartheid, siyahilere yönelik uygulanan beyaz milliyetçiliğine verilen sistemin ismidir. 1940'lı yıllardan 1990'lı yıllara kadar süregelen bu uygulamalar, zaman içerisinde farklılık göstermiştir. Örneğin siyahilerin farklı otobüslere binmesi, oturma hakkının bulunmaması, farklı tuvaletlerin kullanılması gibi utanç verici, insanlık dışı uygulamaların bütünüdür.

APARTHEİD YÖNETİMLERİN TARİHİ

Uzun yıllar boyunca beyaz ırkın yönetiminde olan Güney Afrika'da siyahilere uygulanan ayrımcılık, 1948 yılındaki genel seçimlerden sonra resmiyet kazandı.

1958 yılından itibaren yasalarla da desteklenen Apartheid sistemi, insanların derilerinin renklerine göre sınıflandırılmaları sonucu, beyaz azınlık dışında kalanların, vatandaşlık hizmetlerinden daha az yararlanmaları, devletin sağladığı sağlık ve eğitim hizmetleri gibi sosyal hizmetlerden daha az yararlanmaları gibi ırkçı yaklaşımlara zemin olmuştur.

GÜNÜMÜZDE APARTHEİD

Her ne kadar siyah-beyaz ayrımına dayanan bir ırkçılık uygulaması eskisi kadar bulunmasa da, ırkçılığın yeniden hortladığı bu dönemde çeşitli alanlarda apartheid kendini göstermektedir. Bunun belgelenen en büyük örneği ise, bugün Myanmar'da bulunan Arakanlı Müslümanlara yönelik yapılanlardır.

Uluslararası Af Örgütü tarafından belgelenen zulüme Apartheid sıfatını verilmiş ve ırka, dine, mezhebe dayalı bir soykırım girişimi olduğu tespiti yapılmıştır.