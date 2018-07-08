Apartman aidatını ödemeyene şifreli asansör

Çukurova ilçesi Huzurevleri Mahallesi İsmet Atlı Bulvarı’ndaki 8 katlı bir apartmanın yöneticisi, aylık 50 lira olan aidatı ödemeyen daire sahiplerinin aidatı ödemesi için ceza sistemi geliştirdi.

''AİDATI ÖDEYEMEYENLER ASANSÖRÜMÜZÜ KULLANAMAZ''

Apartmanın girişindeki panoya yönetici tarafından asılan uyarı yazısında da, "Apartmanımızın genel giderleri aidatla ödendiği için aidat ödemeyen sakinlerin asansörü kullanması sınırlandırılmış, asansör şifreyle kullanıma açılmıştır. Şifreyi bilmeyenler lütfen asansörü meşgul etmesinler" ifadeleri yer aldı.

''APARTMANDA YAŞANAN SIKINTILAR YÜZÜNDEN ÖDEMEDİK''

Apartmanın 8’inci katında oturan Serap Uçar, 2,5 yıldır binada ikamet ettiklerini, ilk geldikleri günden bu yana yöneticiyle sıkıntı yaşadıklarını ileri sürerek, elektrik, istinat duvarı, gelir-gider tablosu ve temizlik gibi konularda sorun yaşadıklarını anlattı. Geçmişte aidatları ödediklerini söyleyen Uçar, "Gelir-gider tablosu belgesini göstermedikleri ve diğer sıkıntılardan dolayı biz aidatları ödememeye başladık. Daha sonra aidat ödemediğimiz için bu durumla karşı karşıya kaldık. Asansöre şifrelendirme yapıldı. Biz son katta oturduğumuz için mağdur olduk. Çalışan insanlar olduğumuz için her sabah, her akşam iniş çıkışlarımız mevcut. Bu, asansör yönetmeliğine de aykırı bir durum. Yöneticinin asansörü 7 gün 24 saat çalışır vaziyette bulundurması gerekiyor. Herhangi bir kısıtlayıcı önlem de alamaz bu konuda. Kendisi şifre yaptırdı. Şifreyi talep ettik ama vermeyeceğini söyledi. Bu asansörü denetleyen firmanın sahibiyle de görüştük. Kendisi bize, ’Size şifrenin veya kartın verilmemesi mümkün değil, biz bunu bütün katlara tanımladık. Yöneticinin size bunu vermesi gerekiyor’ dedi. Panoya astığı yazıda da gördünüz. Burada mağdur olan biziz. ’Meşgul etmeyin’ yazmış, zaten kullanamıyoruz ve meşgul etmiyoruz" dedi.

YÖNETİM HAKKINDA YASAL İŞLEM BAŞLATILDI

Konuyla ilgili yasal işlemlere de başladıklarının altını çeken Uçar, şöyle devam etti:

"Neticesini bekliyoruz. Asansörün eskiye nazaran kullanımı azaldı. Bazı şeylerin disiplin çerçevesinde düzene girmesi için bunları istiyoruz. Bütün derdimiz bu. Bize bunun suç olduğunu söylediler. Biz avukatla ve asansör firmasıyla görüştük, şifrenin kaldırılmasını talep ettik. Amacımız şifreyi veya kartı almak değil, asansörün yönetmeliğe uygun bir şekilde çalışmasını sağlamak. Avukatımızla görüştük, önümüzdeki hafta ihtarla birlikte yasal işlemlere başlayacağız."





''BU UYGULAMAYA GEÇMEK ZORUNDA KALDIK''

Apartman yöneticisi Tuğçe Demir ise, Serap Uçar’ın aidat ödememesinden dolayı böyle bir uygulama getirmek zorunda kaldıklarını söyledi. Apartman sakini ile sürekli sorun yaşadıklarını ileri süren Demir, "Onlar aidatları ödemeyince ben de böyle bir uygulama getirdim. Şifreyi de herkese verdim, sadece onlarda yok, çünkü aidatı sadece onlar ödemiyor. Aidatını ödemeyen asansörden faydalanamıyor, apartmanımızda bu uygulamaya geçmek zorunda kaldık" diye konuştu.

Demir, bina girişindeki panoya da uyarı yazısını kendisinin astığını ifade etti.