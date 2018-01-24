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Apartman dairesini uyuşturucu serasına çevirenlere baskın

İstanbul Üsküdar'da polis ekiplerinin bir eve düzenlediği operasyonda çok sayıda uyuşturucu ele geçirildi.

İHA | 24.01.2018 - 15:29..
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube ekipleri, Üsküdar’da bir evde uyuşturucu imal edildiğine dair ihbar aldı.

DAİREYİ SERAYA ÇEVİRDİLER

Söz konusu adresle ilgili soruşturma başlatan narkotik polisi, yapılan tespitlerin ardından operasyon için savcılık izniyle harekete geçti. Ekipler, beş katlı bir binanın bodrum katında yer alan dairenin uyuşturucu imal edilen seraya çevrildiğini tespit etti.

Apartman dairesini uyuşturucu serasına çevirenlere baskın

ÇOK SAYIDA UYUŞTURUCU ELE GEÇTİ

Saksılarda çiçek yerine Hint Keneviri yetiştirildiğini ve bonzai üretildiğini belirleyen polis, baskında 38 kök Hint keneviri, bonzai imalatında kullanılan 62 kilo 600 gram sentetik Kannabinoid, Kenevir üretiminde kullanılan katı ve sıvı gübre ile sera içine kurulan elektronik cihazlar ele geçirildi.

3 KİŞİ TUTUKLANDI

Emniyetteki sorguları tamamlanan 4 şüpheli adliyeye sevk edildi. Zanlılardan 3’ü "uyuşturucu yetiştirmek ve ticaretini yapmak" suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi. Bir şüpheli serbest bırakıldı.

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