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AP'den 'en çok zulmü Hristiyanlar görüyor' iddiası

AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporunda, Hristiyanların en çok taciz ve tehdit edilen dini grup olduğu belirtildi.

13.01.2017 - 18:57
  1. Haberler
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ap

AP'nin yıllık insan hakları ve demokrasi raporu yayımlandı. Geçen ay kabul edilen ve 2015 yılını kapsayan raporda, Ortadoğu'da Ezidi, Hristiyan ve Müslüman azınlıklara DEAŞ ve diğer terör örgütlerinin zulmettiği belirtildi.

EN ÇOK HRİSTİYANLAR ZULME MARUZ KALIYOR İDDİASI

AB ve üye devletlere, Ortadoğu dahil dünya çapındaki azınlıkların güvenliğini temin etmeleri çağrısında bulunulan raporda, Hristiyanların en çok zulme maruz kalan dini grup olduğu iddia edildi.

Raporun din ve inanç özgürlüğü bölümünde, bu konuda şu ifadelere yer verildi: "AP, Hristiyanların Avrupa dahil dünya çapında en çok taciz ve tehdit edilen dini grup olduğu gerçeğinin altını çizer. Hristiyan sığınmacılar, düzenli olarak din kaynaklı zulme uğruyor; özellikle Kuzey Afrika ve Ortadoğu'daki bazı Hristiyan topluluklar, yok olma tehlikesi ile karşı karşıya."

MÜSLÜMANLARA VE CAMİLERE YÖNELİK SALDIRILARA YER VERİLMEDİ

Buna ifadelere karşın, raporda İslamofobi ile Avrupa'da Müslümanlara ve camilere yönelik saldırılardan hiç bahsedilmedi. Ayrıca, Myanmar'da Arakanlı Müslümanların uğradığı zulüm ile Afrika'da Müslümanlara yönelik saldırılara değinilmedi.

DEAŞ ve diğer terör örgütleri ile milis grupların ayrımcı ve azılıkları hedef alan eylemlerinin kınandığı raporda, bu acılara son verilebilmesi için AB, üye devletler ve uluslarası kamuoyuna çabalarını hızlandırma çağrısı yapıldı. İdam cezasını uygulayan ülkelere bundan vazgeçilmesi çağrısında da bulunulan raporda, AB'den diplomasiyi kullanarak idam cezasına karşı çaba göstermesi istendi.

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