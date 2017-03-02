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AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrılıncaya kadar birliğin serbest dolaşım yasalarına uymak zorunda olduğu belirtildi.

02.03.2017 - 04:15
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AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP'den İngiltere'ye serbest dolaşım hakkı uyarısı

AP Genel Kurulunda, İngiltere Başbakanı Theresa May'in, gelecek ay AB'den çıkış sürecinin başlatılmasıyla aynı gün, AB vatandaşlarının serbest dolaşımına son vereceği iddiası ele alındı.

AP üyeleri, AB Komisyonundan, İngiltere'de yaşayan AB vatandaşlarının serbest dolaşım haklarına saygı duyulmasını sağlamasını istedi. Birçok konuşmacı ayrıca, AB vatandaşlarının Brexit görüşmelerinde "pazarlık kozu" olarak kullanılmamaları gerektiğini vurguladı.

İNGİLTERE'DE 3 MİLYONDAN FAZLA AB VATANDAŞI VAR

İngiltere'de yaşayan 3,1 milyon AB vatandaşının Haziran 2016'da yapılan referandum sonrası belirsizlik içinde bırakıldığını kaydeden AP üyeleri, İngiltere'nin üyeliği devam ettiği sürece bu kişilerin serbest dolaşım hakkını güvence altına alması ve Brexit sonrası bile kazanılmış haklara saygı göstermesi uyarısında bulundu.

AB Komisyonu Üyesi Vera Jourova ise İngiltere'nin üyeliği sürdüğü müddetçe AB'nin tüm yükümlülüklerine uyması gerektiğini belirterek, "Serbest dolaşım, AB'nin temel haklarından biridir." dedi.

İngiltere basını, Başbakan May'in AB'den çıkış sürecinin başlatılmasıyla beraber AB vatandaşlarının İngiltere'de süresiz olarak oturum ve çalışma izni alma hakkına son vereceğini yazmıştı.

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