AP'den Kaşıkçı kararı

Avrupa Parlementosu, Suudi muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin uluslararası soruşturma yapılması ve sorumluluklarının tespit edilmesi durumunda Suudi yetkililere yaptırım uygulanması çağrısında bulunan karar tasarısını onayladı.

AB ÜLKELERİNDEN SUUDİ ARABİSTAN AÇIKLAMALARI

Almanya Parlamentosu Savunma Komitesi Üyesi Jens Kestner daha önce Sputnik'e verdiği demeçte, Almanya'nın, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın ölümüyle ilgili olarak Suudi Arabistan'a geçici silah satışı yasağından sonra, uluslararası yaptırımlar uygulamaya devam etmesi gerektiğini söylemişti.

Fransa Hükümet Sözcüsü Benjamin Griveaux ise, Suudi gazeteci Cemal Kaşıkçı'nın öldürülmesine ilişkin, "Olayın açıklığa kavuşması, bunun bizim istihbarat servislerimizce onaylanması ve Suudi Arabistan'ın sorumluluğunun ortaya çıkması durumunda, sadece silah satışıyla sınırlı kalmayacak şekilde yaptırım kararı alacağız" demişti.

SİLAH SATIŞLARI ÖNCELİK

Suudi Arabistan'a getirilecek yaptırımlar her ne akdar ekonomik olarak beklense de ilk aşamada silah, askeri malzeme ve mühimmat satışı olarak uygulanması planlanıyor. Suudi Arabistan'ın birçok Avrupa ülkesiyle silah ticareti anlaşmaları bulunuyor.