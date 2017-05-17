AP'den Macaristan'a inceleme çağrısı

Anadolu Ajansı'nın haberine göre AP Genel Kurulunda, AB Konseyini temel hakları ihlal etmekle suçlanan üye devletlere resmi bir uyarıda bulunulmasını öngören AB Lizbon Anlaşması'nın 7. maddesini Macaristan için işletmeye çağıran bir karar tasarısı oylandı.

"AB DEĞERLERİ İHLAL EDİLİYOR"

221 hayır ve 64 çekimser oya karşın 393 lehte oyla kabul edilen kararda, Macaristan'daki durumun "AB değerlerinin ciddi derecede ihlal edilmesine yönelik açık bir tehdit olduğu" belirtildi.

AP MACARİSTAN'IN MÜLTECİ POLİTİKASINDAN RAHATSIZ

BBC Türkçe'nin haberine göre AP, Macar hükümetinden öncelikle 3 konuda tavrını değiştirmesini talep ediyor.

AP ilk olarak, mültecilerle ilgili olarak alınan Avrupa Birliği kararının iptal edilmesini eleştiriyor. Macaristan hükümeti, AB tarafından belirlenen mülteci kotalarını tanımadığını açıklamış ve ülkeye "tek bir mülteci bile kabul etmemek için" geçen yıl referandum düzenlemişti.

"SOROS'UN ÜNİVERSİTESİNİ KAPATMAYIN"

Parlamentonun kararında ayrıca, Başbakan Viktor Orban liderliğindeki Macar hükümetine, sığınmacılar ve sivil toplum örgütlerine ilişkin kuralları sıkılaştıran son düzenlemelerle ABD'li milyarder George Soros'un üniversitesinin gelecek yıl kapanmasına yol açabilecek yasanın iptali çağrısı da yapıldı.

Karar metninde, "Macaristan, AB'nin, kendi kuruluş değerlerinin bir üye devlet tarafından tehdit ve ihlaline tepki verme kapasitesi ve istekliliğini kanıtlaması için bir testtir." denildi.

AP, bu adımıyla Macaristan aleyhinde, "nükleer seçenek" olarak nitelendirilen 7. maddesinin işletilmesini teklif eden ilk AB kurumu oldu. İkinci bendi üye devletin AB Konseyindeki oy hakkının askıya alınmasını öngören madde, şu ana kadar hiçbir ülke için işletilmedi.

Tavsiye kararının dikkate alınması durumunda, sürecin ilk adımında Konsey, Macaristan hakkında ilgili konuları içeren bir soruşturma başlatacak, tavsiyelerde bulunacak ve durumu izleyecek.

MACARİSTAN'IN KONSEYDE OY HAKKI ASKIYA ALINABİLİR

Eğer, tavsiyelerin yerine getirilmesi başarısız olursa ve Konsey AB yasalarının ciddi bir şekilde ihlal edildiğine karar verirse, Macaristan'ın konseyde oy hakkı dahil bazı hakları askıya alınabilecek.