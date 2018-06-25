AP'den seçim eleştirisi

Tüm dünyanın büyük bir ilgiyle yakından takip ettiği 24 Haziran seçimlerine Avrupa Parlamentosu'ndan ilk tepki geldi. AP adına açıklama yapan Hollandalı Kati Piri seçimlerin adil bir ortamda yapılamdığını öne sürdü.

"GÖZDAĞI VERİLDİ"

Euronews’e konuşan Hollandalı parlamenter, "Bu seçimler normal koşullarda düzenlenmedi, insanlara gözdağı verildi” ifadesini kullandı.

Avrupa Parlamentosu’nun Türkiye ile tam üyelik müzakerelerinin askıya alınmasıyla ilgili olarak değerlendirme yapan Piri, "kişisel olarak AB’nin karar organı Konsey’in bu kararı destekleyeceğini düşünmediğini" kaydetti.

"AB DEĞERLERİNE AYKIRI"

Piri, başkanlık sisteminin, AB değerlerine de uygun olmadığı görüşünü dile getirdi.

AP raportörü, Türkiye’deki durumu izlemeye devam edeceklerini belirterek, AB’nin Erdoğan dışında Türkiye’deki diğer siyasi aktörleri de muhatap almasını önemine değindi.