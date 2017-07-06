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AP'den skandal Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu, Türkiye’nin AB’ye üyelik müzakerelerinin askıya alınmasını talep eden bir tasarıyı kabul etti.

06.07.2017 - 13:23
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AP'den skandal Türkiye kararı

AP'den skandal Türkiye kararı

Avrupa Parlamentosu'nda dün görüşülen Türkiye Raporu'nun bugün oylaması yapıldı.

477 OYLA GEÇTİ

Avrupa Parlamentosu, Türkiye'yle müzakerelerinin askıya alınmasını öneren raporu 477 oy ile kabul etti.

Raporda ilk kez müzakerelerin askıya alınması çağrısı yapıldı.

KATİ PİRİ HAZIRLADI

Avrupa Parlamentosu Türkiye Raportörü Hollandalı parlamenter Kati Piri tarafından kaleme alınan taslak kararda, 16 Nisan anayasa değişikliği paketinin mevcut haliyle yürürlüğe girmesi halinde Türkiye ile üyelik müzakerelerinin “derhal ve resmen askıya alınması” için AB devletleri ve Avrupa Komisyonu'na çağrıda bulunuldu.

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