Apolet nedir

Gündemimize CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce'nin yaptığı açıklamalar ile gündeme gelen apolet terimi, kıyafetlerde omuz kısmını tarif etmek için kullanılır. Omuz ile kıyafetin ön parçasının birleştiği yer olan apoletin askeri olarak da manası bulunmaktadır.

ASKERİ TERİM OLAN APOLET

Askeri olarak, rütbe manasına gelen apolet, askerin rütbesini gösteren omuz parçasına denir. Muharrem İnce'nin II.Ordu Komutanı İsmail Metin Temel Paşa için kullandığı ve maksadını aşan "apoletlerini sökeceğim" açıklamasında apolet sökmek tabiri, rütbeleri çıkartmaktan gelmektedir.