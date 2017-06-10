Apollon Tapınağı'nın kopyası sualtı müzesinde

Antalya'nın turistik bölgesi Side'nin simgesi Apollon Tapınağı'nın bire bir kopya heykeli, Side Sualtı Müzesi'nde yerini aldı. Profesyonel bir ekip çalışması ile sualtı müzesinde kendisine ayrılan yere yerleştirilen heykel, profesyonel ve amatör dalgıçların seyrine sunuldu.

Antalya Deniz Ticaret Odası girişimiyle yapılan Side Sualtı Müzesi'ne yerleştirilen Apollan Tapınağı heykeli, deniz dibindeki yerini aldı.

110 FARKLI HEYKEL FİGÜRÜ YER ALIYOR

2016 sezonunda dalış turizmine kazandırılan, tatilci, amatör ve profesyonel dalgıçların dalış yaptığı sualtı müzesinde Kurtuluş Savaşı Destanı, Deve Kervanı, Mevleviler, Poseidon, Çiçek Bahçesi temaları başta olmak üzere 110 farklı heykel figürü yer alıyor.

AĞIRLIĞI 2 TONA YAKIN

15 metre, 20 metre ve 25 metre olmak üzere 3 farklı derinlik noktası bulunan müzeye, Apollon Tapınağı ile birlikte irili ufaklı yeni heykeller indirildi.

Yerli heykeltıraşların 3 ay süren çalışmasının ardından bire bir kopyalayarak yaptıkları Apollon Tapınağı heykelinin ağırlığı 2 tona yakın.

"DALIŞ YAPAN HERKESİN GÖRMESİNİ İSTİYORUZ"

Antalya Deniz Ticaret Odası Başkanı İnanç Kendiroğlu, "Side Sualtı Müze içinde irili ufaklı birçok heykel var. Müzenin Side'de olmasından dolayı buranın simgesi Apollon Tapınağı'nın da müze içinde yer almasını istedik. Şimdi Side'de iki tane Apollon Tapınağı var. Birisi suyun üstünde her zamanki yerinde, diğeri denizin dibinde. Özellikle heykeli müzenin 15 metrede olan ikinci etabına yerleştirdik. Herkes bu noktaya dalış yapabiliyor. Tapınağı bölgeye dalış yapan herkesin görmesini istiyoruz."





