Apple CEO'su Cook'tan Trump'a tepki

Dünya genelindeki tüm Apple çalışanlarına mail gönderen Cook, "Endişelerinizi paylaşıyorum. Bu bizim desteklediğimiz bir politika değil" dedi.

"APPLE'IN BİR GÖÇMEN ÇOCUĞU TARAFINDAN KURULDUĞUNU HATIRLATIRIM"

Apple'ın bir göçmen çocuğu olan Steve Jobs tarafından kurulduğunu hatırlatan Cook,"Apple, göçmenliğin hem şirketimiz hem de ulusumuzun geleceği için çok önemli olduğuna inanıyor. Apple göçmenler olmadan var olamaz ve büyüyemezdi." dedi.

Mailinde Apple'ın kapılarının herkese açık olduğunu belirten Cook, "Apple, nereden geldiği, hangi dili konuştuğu, neyi sevdiği veya neye inandığı farketmeksizin herkese açıktır." ifadelerini kullandı.

"HEPİMİZ AYNI TEKNEDEYİZ"

Apple CEO'su çalışanlarına gönderdiği maili 1964'te Nobel Barış Ödülü'nü alan ABD'li siyahi lider Martin Luther King'in şu sözleriyle bitirdi: "Hepimiz farklı gemilerden gelmiş olabiliriz ama şu an hepimiz aynı teknedeyiz"







