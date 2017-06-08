Apple CEO'su: Şirketler yurt dışı geliri vergisi vermeli

Cook, Bloomberg televizyon kanalına verdiği mülakatta, ABD Başkanı Donald Trump hükümetinin ABD'li şirketlerin yurtdışında elde ettikleri kazançları vergilendirme teklifi hakkındaki görüşlerini paylaştı.

"ŞİRKETLER YURT DIŞI GELİRLERİNDEN DE VERGİ VERMELİ"

Yurtdışında gelir elde eden Amerikalı şirketlerden vergi alınması konusunun netlik kazanması gerektiğini vurgulayan Cook, hükümetin, söz konusu şirketlerin gelirlerini ABD'ye geri getirmesini istemesi yerine, bu firmaların ödemesi gereken vergi oranlarını veya sürelerini açıklaması gerektiğini belirtti.

Cook, ayrıca, yurtdışında gelir elde eden bütün Amerikalı şirketlerden vergi alınmasının zorunlu hale getirilmesi gerektiğini ifade ederek, bu vergilerin ABD'de istihdam yaratacak altyapı harcamaları için kullanılması gerektiğinin altını çizdi.

TRUMP, YERLİ FİRMLARA ÇARIDA BULUNMUŞTU

Trump, seçim kampanyası sırasında ve görevine başladıktan sonra yurtdışında üretim yapan ve gelir elde eden ABD'li firmaların üretimlerini ve kazançlarını ülkeye geri getirme çağrısında bulunmuştu.

ABD Hazine Bakanı Steven Mnuchin de 26 Nisan'da yaptığı konuşmada, Trump hükümetinin yeni vergi reformu yasasının hayata geçmesi durumunda Amerikalı şirketlere yurt dışında tuttukları yatırımları sadece bir kez vergi ödeyerek ülkeye geri getirmeleri imkanı tanınacağını söylemişti.

Mnuchin, söz konusu vergi oranının henüz netleşmediğini belirterek, "Trilyonlarca doları geri getirecek çok rekabetçi bir oran olacağını söyleyebilirim." ifadesini kullanmıştı.