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Apple, Danimarka'da veri merkezi kuracak

Apple, Danimarka'da ikinci veri merkezi kurmaya karar verdi.

11.07.2017 - 08:56
  1. Haberler
  2. Projeler

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ABD'li teknoloji firması Apple, veri merkezinin inşasının devam ettiği Danimarka'da başka bir veri merkezi daha kurmaya hazırlanıyor.

VERİ MERKEZİ KURULACAK

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Apple'ın Viborg kenti yakınlarındaki Aabenraa kasabasında bir veri merkezi daha kurmaya karar verdiği belirtildi.

Apple'ın hem ülkede inşasına devam edilen hem de yeni yapılacak veri merkezinin güç kaynağı olarak sadece yenilenebilir enerji kullanıcağına dikkati çekilen açıklamada, "Böylece Danimarka'nın yenilenebilir enerji hedeflerine katkıda bulunulacak." ifadesi kullanıldı.

DANİMARKA TEKNOLOJİ DEVLERİNİN TERCİHİ

Açıklamada, Apple, Facebook ve Google'ın ülkede yatırımlar yaptığına işaret edilerek, Danimarka'nın dünyandaki teknoloji devlerinin başlıca yerleşim yeri olduğu kaydedildi.

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