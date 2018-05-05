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Apple hisseleri rekor kırdı

New York borsasında işlem gören ABD'nin teknoloji devi Apple'ın hisseleri rekor kırdı.

AA | 05.05.2018 - 03:03..
  1. Haberler
  2. Ekonomi

Apple hisseleri şirket tarihindeki en yüksek seviyeye ulaşırken, firmanın hisse başına değeri bugün 184,25 dolara kadar yükseldi. Böylece dünü 176,89 dolardan kapatan Apple hisseleri, bugün yüzde 4,1 artış kaydetti.

Apple hisseleri rekor kırdı

37 MİLYAR DOLAR ARTIŞ GELDİ

Ayrıca, Apple'ın piyasa değeri dün 896 milyar dolar iken bugün 37 milyar dolar artışla 933 milyar dolara kadar yükseldi.

Apple'ın hisselerindeki artış, ABD'li milyarder ve yatırımcı Warren Buffett'ın dün akşamki açıklamalarının ardından geldi.

Buffett, Üst Yöneticisi (CEO) olduğu Berkshire Hathaway firmasının bu yılın ocak-mart döneminde 75 milyon adet Apple hissesi aldığını duyurdu. Firma, geçen sene sonu itibarıyla yaklaşık 165 milyon adet Apple hissesine sahipti.

Berkshire Hathaway'in toplamda yaklaşık 44 milyar dolar değerinde Apple hissesi bulunuyor.

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