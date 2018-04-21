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Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti

Apple'ın hisseleri son 2 günde yaklaşık yüzde 7 değer kaybetti. iPhone X satışları da bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında kaldı.

AA | 21.04.2018 - 06:08..
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  2. Teknoloji

New York borsasında çarşamba  gününü 177,84 dolardan kapatan Apple hisseleri, perşembe günü düşüşe geçmeye başladı. Perşembe günü yüzde 2,8, bugün de yüzde 4,1 kayıp gösteren şirketin  hisseleri, böylece son 2 iş gününde yüzde 6,8 değer kaybetmiş oldu.

Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti

İLK ÇEYREK YIKIM OLDU

Söz konusu dönemde firmanın piyasa değeri de 928,7 milyar dolardan  865,4 milyar dolara gerileyerek 63,3 milyar dolar kayıp yaşadı.

Uzmanlar, Apple'a çip üreten Tayvanlı firma Taiwan Semiconductor  Manufacturing'in perşembe günü yaptığı açıklamada, şirketin mobil sektörden gelen  talebin zayıf olduğunu vurguladığına dikkat çekti.

Apple ilk çeyrekte yüzde 7 değer kaybetti

iPHONE X BEKLENİLENİN ALTINDA KALDI

Zayıf çip talebi nedeniyle Apple'ın en son akıllı telefonu modeli olan  iPhone X satışlarının bu yılın ilk çeyreğinde piyasa beklentilerinin altında gelmesi ihtimaline işaret eden uzmanlar, bu nedenle yatırımcıların Apple  hisselerine karşı satış pozisyonu aldığını bildirdi.

Apple, bu yılın ocak-mart dönemine dair net kar ve gelirini 1 Mayıs'ta  açıklayacak.

Şirket, bilançolarında, iPhone modellerinin ayrı ayrı satış verileri  yerine tüm modellerin toplam satış rakamlarına yer veriyor.

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